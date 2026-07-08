Portugal já ardeu quase quatro vezes mais do que há um ano
Bruxelas considera que as temperaturas elevadas estão a provocar um arranque cada vez mais precoce da época de incêndios. Portugal recebeu três aviões da reserva europeia depois dos fogos que marcaram a última semana.
A Comissão Europeia salientou o apoio prestado a Portugal devido aos fogos que deflagraram no país na semana passada, alertando para ondas de calor cada vez mais extremas, que estão a provocar um início cada vez mais precoce da época de incêndios. “Nos últimos dias, Portugal e França solicitaram assistência devido a incêndios florestais graves. Em resposta, foram destacados nove aviões da rescEU [reserva estratégica da União Europeia], três para Portugal e seis para França”, disse a comissária europeia para a Preparação, Gestão de Crises e Igualdade, Hadja Lahbib, na sessão plenária do Parlamento Europeu.
Falando num debate sobre a resposta da União Europeia às ondas de calor e aos incêndios florestais, na cidade de Estrasburgo, Hadja Lahbib referiu que “a época de incêndios começou de forma invulgarmente precoce, com duas activações do Mecanismo já no final de Abril e início de Maio”.
Embora o Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia ainda não tenha sido activado em resposta a emergências relacionadas com ondas de calor, a comissária europeia salientou que as altas temperaturas “aumentam o risco de incêndios florestais”.
Mais de 15 mil hectares arderam em Portugal nos primeiros dias de Julho, tendo a área ardida duplicado entre os dias 1 e 5, revelam dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).
Segundo o SGIFR, gerido pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, os 4.592 incêndios rurais registados este ano provocaram 30.155 hectares de área ardida.
Em comparação com o mesmo período de 2025, a área ardida quase quadruplicou, registando-se este ano o valor mais elevado desde 2017.
Para esta época de incêndios, Bruxelas tem 777 bombeiros de 14 países destacados em Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre, de forma a permitir uma resposta mais rápida às emergências.
A capacidade europeia para este Verão inclui 22 aviões de combate a incêndios, cinco helicópteros e 22 equipas terrestres certificadas, distribuídas por 10 Estados-membros.