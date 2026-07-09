Fundo britânico investe 200 milhões de euros no Grupo Paulo Duarte

O fundo britânico ICG investiu 200 milhões de euros no Grupo Paulo Duarte, passando a deter uma participação de 33,5% na empresa portuguesa de transportes. A operação permite à família Paulo Duarte manter o controlo do capital e da gestão da sociedade, segundo avançou o jornal espanhol Cinco Días.

O acordo prevê que Gustavo Paulo Duarte e António Paulo Duarte se mantenham na liderança da empresa. Em comunicado divulgado pelo grupo, Gustavo Paulo Duarte considera que a entrada do investidor britânico representa um reforço da capacidade de crescimento da empresa, sem alterar a identidade familiar que tem marcado o seu percurso.

Segundo informação divulgada, o investimento servirá para financiar uma nova fase de expansão da actividade, incluindo a renovação da frota, a modernização tecnológica e a aposta na digitalização dos processos. Estão igualmente previstos investimentos em infra-estruturas logísticas e a abertura de novas localizações em Portugal e Espanha.

A estratégia de crescimento passa ainda pelo reforço da presença da empresa no sul da Europa e pela entrada ou consolidação em mercados da Europa de Leste, nomeadamente na Polónia e na República Checa.

De acordo com o Cinco Días, a operação inclui não só a aquisição da participação de 33,5% pelo fundo britânico, mas também uma injecção de capital que será disponibilizada de forma faseada, de acordo com as necessidades de investimento do grupo.

O Grupo Paulo Duarte, com base operacional e logística na Ota, Alenquer, foi fundado em 1946 e é actualmente uma das maiores empresas portuguesas de transporte e logística. A companhia emprega cerca de 1.300 trabalhadores, factura perto de 130 milhões de euros por ano e opera uma frota superior a 2.000 viaturas, assegurando serviços de transporte nacional e internacional de energia, líquidos alimentares, comércio electrónico, logística e distribuição.

