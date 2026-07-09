Jorge Jesus assume comando da selecção até 2030

Jorge Jesus é o novo seleccionador nacional de futebol, tendo assinado um contrato de quatro anos com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), válido até 2030, revelou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, o treinador português, de 71 anos, deverá ser apresentado na tarde de sexta-feira, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, que abandonou o cargo na sequência da derrota frente à Espanha (1-0), resultado que ditou a eliminação da selecção das quinas nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo.

Jorge Jesus encontrava-se sem clube desde Maio, altura em que deixou os sauditas do Al Nassr, após conquistar o campeonato daquele país. No plantel da formação saudita alinhavam os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.

O novo seleccionador terá agora como principal objectivo preparar a equipa nacional para o Campeonato da Europa de 2028, que decorrerá no Reino Unido e na Irlanda.

A fase de qualificação para a competição está agendada para o período entre Março e Novembro de 2027, estando o sorteio dos grupos de apuramento marcado para 6 de Dezembro deste ano.