Nacional | 10-07-2026 12:30
Distrito de Santarém incluído em campanha da PSP para regularizar e entregar armas
A operação nacional decorre até 28 de Agosto e pretende aproximar os serviços especializados da polícia dos cidadãos, esclarecendo dúvidas e recebendo armas e munições entregues voluntariamente.
A PSP está a desenvolver a operação “Armas em Segurança - Tour de Verão de 2026”, uma iniciativa destinada a sensibilizar a população para as regras de porte e uso de armas de fogo e a incentivar a regularização da sua situação legal.
A campanha começou a 29 de Junho e prevê acções nos distritos de Beja, Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal. O atendimento é assegurado através das Unidades Móveis de Atendimento da PSP, em articulação com autarquias e outras entidades locais.
Além de prestar esclarecimentos, a operação procura incentivar a entrega voluntária de armas de fogo sempre que os seus detentores não pretendam ou não possam manter a respectiva situação regularizada.
Nas duas edições anteriores, realizadas nos Verões de 2024 e 2025, foram entregues voluntariamente à PSP 361 armas de fogo e 4.253 munições e cartuchos, na maioria dos casos relacionados com a prática da caça.
A caducidade da licença de porte e uso de arma, o transporte para Portugal de armas provenientes de outros países, incluindo para tiro desportivo, e a existência de armas integradas em heranças estão entre as situações que exigem regularização.
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