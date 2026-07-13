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Nacional | 13-07-2026 13:59

Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos

Ministro garante que 92% dos exames nacionais estão corrigidos
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Cerca de 92% dos exames nacionais do ensino secundário já estão corrigidos e o Governo garante que as classificações serão divulgadas na próxima sexta-feira.

O ministro da Educação anunciou hoje que 92% dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidos e que os alunos terão acesso às respectivas classificações na próxima sexta-feira.
"Neste momento, 92% dos exames estão corrigidos e a cadência está a ser muito elevada", afirmou o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que decorre em Lisboa.
Fernando Alexandre reconheceu que "ontem [domingo] e no sábado os professores trabalharam de forma muito intensa", sublinhando que há "muitas pessoas a trabalhar para garantir o rigor da avaliação".
O novo calendário dos exames nacionais do ensino secundário, que foi alterado devido aos problemas detectados no processo de digitalização, prevê que, na terça-feira, as cerca de 300 mil provas do 11.º e 12.º anos estejam todas avaliadas.
O ministro reafirmou hoje que esse prazo será cumprido e com "rigor".

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