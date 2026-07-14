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Nacional | 14-07-2026 10:17

Lançado apoio para criar comunidades de energia renovável de iniciativa cidadã

Lançado apoio para criar comunidades de energia renovável de iniciativa cidadã
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Fundação Calouste Gulbenkian vai financiar a criação de dez comunidades de energia renovável em todo o país, com apoios até 30 mil euros por projecto. A iniciativa privilegia territórios de baixa densidade populacional e famílias em situação de vulnerabilidade energética, procurando reforçar o papel dos cidadãos na transição energética.

A criação de dez comunidades de cidadãos organizadas para produzir, partilhar, consumir e armazenar energia solar vai ser financiada pela Fundação Gulbenkian, até 30 mil euros por projecto, privilegiando famílias carenciadas e zonas menos povoadas.
Segundo o director do Programa Equidade e Sustentabilidade da Fundação Calouste Gulbenkian, Luís Jerónimo, o concurso lançado hoje pela Fundação vai privilegiar candidaturas provenientes de territórios de baixa densidade ou que apresentem maior vulnerabilidade energética, beneficiando famílias com encargos energéticos muito significativos.
A iniciativa destina-se a associações de desenvolvimento local, cooperativas e outras entidades da sociedade civil ligadas à comunidade local, pretendendo demonstrar que a transição energética pode ser feita a partir das comunidades, fomentando uma maior participação dos cidadãos nos seus bairros, freguesias e municípios.
Esta solução, apesar de ter um enorme potencial, tem pouca expressão em Portugal, que conta com menos de uma dezena destas comunidades licenciadas, sendo o principal entrave a falta de capacidade financeira das associações locais e dos cidadãos para investir.
Perante a ausência de mecanismos públicos de financiamento especificamente destinados ao desenvolvimento de comunidades de energia renovável de iniciativa cidadã, a Fundação estabeleceu uma parceria com a Coopérnico – Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável.
As 10 melhores candidaturas a Comunidade de Energia Renovável (CER) vão receber um apoio financeiro até 30 mil euros por projecto, além de formação e capacitação.

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