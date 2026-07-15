Pneus em mau estado valem mais de quatro mil infracções até Junho

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou 4.187 infracções relacionadas com pneus que não cumpriam as condições legalmente exigidas entre 1 de Janeiro e 15 de Junho deste ano.

Em 2025, foram contabilizadas 8.557 infracções desta natureza e registados 889 veículos envolvidos em acidentes que apresentavam deficiências nos pneus. Este ano, esse número ascendia já a 576 veículos, segundo informação divulgada pela GNR.

A força de segurança chama a atenção para a importância da manutenção preventiva e apela aos condutores para que verifiquem o estado geral dos veículos antes de iniciarem as viagens.

Os pneus são o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada e têm uma influência determinante na estabilidade, capacidade de travagem, aderência e controlo da direcção. A sua utilização em más condições aumenta o risco de acidente, sobretudo em viagens longas, em auto-estrada e durante períodos de temperaturas elevadas.

No Verão, o calor do pavimento e o aumento da carga transportada nas deslocações de férias favorecem o sobreaquecimento dos pneumáticos. Quando conjugados com pressões incorrectas, desgaste excessivo, cortes, deformações ou envelhecimento da borracha, estes factores podem provocar rebentamentos, perda de aderência, aumento da distância de travagem e perda de controlo do veículo.

A GNR aconselha os condutores a verificarem a pressão dos pneus antes da viagem, ajustando-a à carga transportada e às recomendações do fabricante, uma vez que os valores indicados podem variar consoante o peso do veículo.

Deve também ser confirmada a profundidade do piso, que tem de respeitar o limite mínimo legal, bem como a uniformidade do desgaste. A inspecção visual deve abranger a eventual existência de cortes, deformações, fissuras ou objectos incrustados, sem esquecer o estado do pneu sobressalente, quando exista.

Caso seja necessário substituir um pneu numa auto-estrada, a GNR recomenda que o condutor não permaneça dentro da faixa de rodagem. Quando a operação não puder ser realizada em segurança, deverá ser contactado o posto de trânsito da Guarda mais próximo.