A classificação de 0,7% das respostas continuava por concluir na véspera da data prevista para a divulgação dos resultados, com as maiores dificuldades concentradas nas disciplinas de Português e Matemática.

Pautas dos exames nacionais podem ser adiadas por provas ainda por corrigir

As pautas dos exames nacionais do ensino secundário poderão não ser afixadas na sexta-feira caso ainda existam provas por classificar, admitiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação.

“Há sempre riscos, claro. Enquanto eu não tiver as provas todas corrigidas, claro que há riscos”, afirmou Fernando Alexandre, em declarações aos jornalistas à margem do Encontro Ciência e Inovação 2026, no Centro de Congressos de Lisboa.

Mais de 300 mil provas foram realizadas pelos alunos dos 11.º e 12.º anos, estando as respectivas classificações previstas para sexta-feira. Na véspera do prazo, faltava, contudo, corrigir 0,7% das respostas.

O governante afirmou estarem reunidas as condições tecnológicas para a publicação das notas, mas não garantiu que os resultados sejam divulgados caso permaneçam exames por classificar.

“Está tudo preparado e durante a tarde poderão começar a ser enviadas para as escolas as provas que estão fechadas, para as poderem publicar amanhã, mas, obviamente, temos que fechar todas as provas”, explicou.

Fernando Alexandre manifestou-se “convicto” de que a classificação estará concluída até ao final do dia, ressalvando que a prioridade do Ministério passa por assegurar que as notas sejam publicadas “com todo o rigor, com toda a transparência e com todos os instrumentos de verificação”.

O ministro apelou à “compreensão e esforço” dos professores nesta recta final, considerando que “todas as horas são decisivas”.

O prazo para concluir a classificação terminou na quarta-feira, depois de ter sido adiado por duas vezes devido a problemas relacionados com o modelo de classificação digital.

Segundo Fernando Alexandre, estão classificados 99,3% dos itens, mantendo-se as principais dificuldades nas disciplinas de Português e Matemática. O atraso foi justificado com a dificuldade em recrutar professores para corrigir exames de algumas disciplinas, situação comunicada à tutela pelo Júri Nacional de Exames.

A segunda fase dos exames nacionais, adiada para o período entre 21 e 24 de Julho, voltará a utilizar o modelo de classificação digital, uma vez que, segundo o ministro, “todos os problemas tecnológicos foram corrigidos”.

Os exames nacionais do ensino secundário estão, pela primeira vez este ano, a ser avaliados em formato digital. O processo registou falhas técnicas desde o início, levando o Ministério da Educação, Ciência e Inovação a adiar em quatro dias os prazos inicialmente previstos.

As classificações deveriam ter ficado concluídas na terça-feira, mas o Ministério concedeu mais um dia aos professores para terminarem o trabalho.