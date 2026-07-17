Classificações dos exames do ensino secundário prontas para chegar às escolas

Todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e as respectivas pautas deverão ser afixadas até ao final do dia, confirmou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação.

"O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas", afirmou Fernando Alexandre.

O governante acrescentou não antecipar "razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames".

A confirmação foi dada numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.