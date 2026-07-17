uma parceria com o Jornal Expresso
17/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 17-07-2026 11:51

Classificações dos exames do ensino secundário prontas para chegar às escolas

Classificações dos exames do ensino secundário prontas para chegar às escolas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O ministro da Educação afirma não existir qualquer razão para que as notas das provas nacionais do ensino secundário não sejam divulgadas ainda hoje.

Todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e as respectivas pautas deverão ser afixadas até ao final do dia, confirmou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação.
"O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas", afirmou Fernando Alexandre.
O governante acrescentou não antecipar "razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames".
A confirmação foi dada numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região