Nacional | 17-07-2026 11:51
Classificações dos exames do ensino secundário prontas para chegar às escolas
O ministro da Educação afirma não existir qualquer razão para que as notas das provas nacionais do ensino secundário não sejam divulgadas ainda hoje.
Todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e as respectivas pautas deverão ser afixadas até ao final do dia, confirmou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação.
"O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas", afirmou Fernando Alexandre.
O governante acrescentou não antecipar "razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames".
A confirmação foi dada numa breve declaração aos jornalistas, na Assembleia da República, antes do início do debate de urgência requerido pelo PCP.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1779
15-07-2026
Capa Vale Tejo
15-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região