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Nacional | 17-07-2026 11:49

Gasóleo pode ficar 12 cêntimos mais caro na próxima semana

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O gasóleo simples poderá atingir um preço médio de 1,973 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá chegar aos 1,965 euros.

O preço do gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos por litro e o da gasolina subir cinco cêntimos na próxima semana, caso se mantenha a tendência actual, segundo uma estimativa da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).
A previsão tem por base os actuais valores da Direcção-Geral de Energia e Geologia e as variações registadas no fecho do mercado de quinta-feira.
A média final apenas ficará definida no final do dia e poderá ainda sofrer alterações, dependendo da evolução das cotações internacionais do petróleo. O preço pago pelos consumidores também varia consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização.
Os preços dos combustíveis tinham descido durante o cessar-fogo entre Washington e Teerão, depois de uma subida provocada pela guerra no Irão, pela tensão geopolítica no Médio Oriente e pelo fecho do estreito de Ormuz.
O retomar do conflito inverteu, no entanto, essa tendência nas últimas semanas, com a subida do preço do barril de petróleo a reflectir-se novamente nos combustíveis.
Pelas 10h20 de hoje, em Lisboa, o barril de Brent para entrega em Setembro avançava 1,40%, para 85,42 dólares, depois de, à mesma hora da semana passada, estar a ser negociado perto dos 76 dólares.

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