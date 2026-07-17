Gasóleo pode ficar 12 cêntimos mais caro na próxima semana

O preço do gasóleo deverá aumentar 12 cêntimos por litro e o da gasolina subir cinco cêntimos na próxima semana, caso se mantenha a tendência actual, segundo uma estimativa da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

A previsão tem por base os actuais valores da Direcção-Geral de Energia e Geologia e as variações registadas no fecho do mercado de quinta-feira.

A média final apenas ficará definida no final do dia e poderá ainda sofrer alterações, dependendo da evolução das cotações internacionais do petróleo. O preço pago pelos consumidores também varia consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis tinham descido durante o cessar-fogo entre Washington e Teerão, depois de uma subida provocada pela guerra no Irão, pela tensão geopolítica no Médio Oriente e pelo fecho do estreito de Ormuz.

O retomar do conflito inverteu, no entanto, essa tendência nas últimas semanas, com a subida do preço do barril de petróleo a reflectir-se novamente nos combustíveis.

Pelas 10h20 de hoje, em Lisboa, o barril de Brent para entrega em Setembro avançava 1,40%, para 85,42 dólares, depois de, à mesma hora da semana passada, estar a ser negociado perto dos 76 dólares.