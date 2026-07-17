Governo recebe terceiro relatório sobre o novo aeroporto de Lisboa

O Governo confirmou a recepção do terceiro relatório técnico sobre o Aeroporto Luís de Camões, considerando cumprida mais uma etapa do calendário de 36 meses definido para a preparação da candidatura ao novo aeroporto de Lisboa.

"O Governo confirma que recebeu hoje da ANA Aeroportos o terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões, documento que constitui um dos cinco relatórios sobre este investimento que serão produzidos pela concessionária", afirmou fonte oficial do Ministério das Infra-estruturas e Habitação.

O documento deverá incluir o planeamento detalhado da construção, a calendarização das obras, a estrutura de subcontratação e o orçamento estimado, além das soluções de engenharia para as pistas, caminhos de circulação de aeronaves, placas de estacionamento, terminal e respectivas acessibilidades.

"Cumpre-se assim mais uma etapa do calendário estabelecido de 36 meses globais com todas as dimensões cumpridas", acrescentou a mesma fonte.

Este é o terceiro documento entregue pela ANA no âmbito da candidatura ao Aeroporto Luís de Camões, depois do relatório de consultas, apresentado em Julho de 2025, e do relatório preliminar do estudo ambiental, entregue em Janeiro deste ano.

A próxima etapa será a apresentação do relatório financeiro, marcada para 17 de Janeiro de 2027. A concessionária deverá concluir a candidatura em Janeiro de 2028.

No relatório inicial, entregue ao Governo em Dezembro de 2024, a ANA estimou em 8,5 mil milhões de euros o custo de construção do aeroporto, previsto para o Campo de Tiro da Força Aérea, situado na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

A concessionária admitiu financiar cerca de sete mil milhões de euros através da emissão de dívida e propôs um aumento progressivo das taxas aeroportuárias no Aeroporto Humberto Delgado entre 2026 e 2030.

A ANA propôs ainda o prolongamento por mais 30 anos do contrato de concessão, até 2092, para garantir o reembolso do investimento e a sustentabilidade económica da concessão, sem recurso a apoio financeiro público. O contrato actualmente em vigor foi assinado em 2012, por um período de 50 anos.

A entrada em funcionamento do Aeroporto Luís de Camões está prevista para meados de 2037, embora a ANA admita antecipar a abertura para o final de 2036 caso sejam acordadas com o Governo optimizações ao calendário.