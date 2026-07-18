Provedora de Justiça questiona ministério sobre publicação das notas dos exames

A Provedoria de Justiça pediu ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação um ponto de situação sobre o processo de publicação das classificações dos exames nacionais e as soluções preparadas para a segunda fase, que começa na segunda-feira.

"O Gabinete da Provedora de Justiça diligenciou junto do Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação pelo ponto de situação sobre o procedimento de publicação das notas dos exames nacionais, assim como pela identificação das medidas pensadas para obviar os riscos incorridos, em especial quanto ao início da segunda fase de exames", informou o órgão do Estado independente.

Em comunicado, a Provedoria de Justiça refere que as circunstâncias e o contexto em que as provas têm decorrido motivaram várias queixas, sobretudo apresentadas por famílias de alunos.