ASAE quer consumidores como aliados na fiscalização dos alimentos

O inspector-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Luís Filipe Lourenço, apelou aos portugueses para que estejam atentos aos rótulos dos produtos e denunciem eventuais erros ou problemas detectados.

"Todos os consumidores devem estar informados daquilo que adquirem, devem estar informados e procurar que os produtos que consomem sejam aqueles que efectivamente procuram para consumir e que não haja aqui indução em erro por parte de quem está a disponibilizar esses produtos", afirmou Luís Filipe Lourenço, em entrevista à agência Lusa.

O apelo surge no âmbito da Safe4eat, iniciativa desenvolvida em 23 países para sensibilizar os cidadãos para a segurança dos alimentos, através da divulgação de orientações práticas sustentadas em dados científicos.

A campanha inclui acções nas redes sociais e outras iniciativas de sensibilização, destinadas a facilitar a identificação de problemas e a criar canais de comunicação entre os consumidores e as autoridades.

Segundo o inspector-geral, a iniciativa é essencial para promover a segurança alimentar, incentivar a leitura dos rótulos e combater o desperdício alimentar.

"O objectivo da ASAE é que efectivamente os consumidores sejam também uma parte da fiscalização de todos os produtos, todos os sistemas e toda a cadeia", contribuindo para "melhorar todo o sistema alimentar", explicou.

As publicações previstas nas redes sociais vão disponibilizar "informações únicas e padronizadas em toda a Europa", procurando sensibilizar os consumidores para a importância da leitura dos rótulos, tanto na vertente económica como na área da saúde.

Luís Filipe Lourenço destacou também o trabalho desenvolvido à escala europeia no controlo dos produtos, sublinhando que a segurança alimentar é uma prioridade na União Europeia. Quando é identificado um problema num dos países, acrescentou, "a decisão é tomada globalmente".

O responsável considerou que este sistema de segurança beneficia particularmente países como Portugal, que recebem um elevado número de turistas e retiram vantagens económicas da qualidade dos produtos disponibilizados.

"Portugal é conhecido por ter os melhores produtos alimentares do mundo, na área do turismo também essa é uma vantagem que nós retiramos, em termos económicos, da qualidade dos produtos que temos disponíveis nos nossos operadores económicos", afirmou.

A ASAE trabalha diariamente para preservar essa qualidade e valorização, assegurando que os consumidores não são induzidos em erro quando adquirem os produtos que procuram, acrescentou.

A sexta edição da Safe4eat centra-se este ano nas "práticas de alimentação segura", disponibilizando orientações sobre a leitura dos rótulos e a manipulação, armazenamento e preparação dos alimentos, com base nos dados científicos mais recentes.

Coordenada pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a campanha inclui ainda conselhos sobre dietas equilibradas, necessidades nutricionais, alegações de saúde e os dados científicos que as sustentam.

A iniciativa disponibiliza também informação sobre a segurança dos aditivos, aromas alimentares, novos alimentos e rotulagem de alergénios, com o objectivo de reforçar a transparência e a confiança dos consumidores.