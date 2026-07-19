Parlamento recomenda criação de urgência básica em Coruche

A Assembleia da República aprovou uma proposta do PCP que recomenda ao Governo a criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) nas instalações do Centro de Saúde de Coruche.

A iniciativa recebeu os votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção da Iniciativa Liberal, segundo uma nota da Comissão Concelhia de Coruche do PCP.

O partido recorda que o centro de saúde se encontra actualmente encerrado durante a noite, obrigando os utentes que necessitam de atendimento urgente a deslocarem-se ao Hospital Distrital de Santarém.

A resolução recomenda o funcionamento permanente do futuro serviço e a disponibilização dos recursos humanos, técnicos e organizativos necessários.

O documento prevê ainda a criação de condições para acolher uma base de uma viatura de Suporte Imediato de Vida, através de um protocolo com o INEM.

O PCP considera que o serviço permitiria melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde e reduzir a pressão sobre a urgência do Hospital de Santarém.