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Nacional | 19-07-2026 17:13

Parlamento recomenda criação de urgência básica em Coruche

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A resolução apresentada pelo PCP prevê atendimento durante a noite e condições para instalar uma viatura de Suporte Imediato de Vida.

A Assembleia da República aprovou uma proposta do PCP que recomenda ao Governo a criação de um Serviço de Urgência Básica (SUB) nas instalações do Centro de Saúde de Coruche.
A iniciativa recebeu os votos contra do PSD e do CDS-PP e a abstenção da Iniciativa Liberal, segundo uma nota da Comissão Concelhia de Coruche do PCP.
O partido recorda que o centro de saúde se encontra actualmente encerrado durante a noite, obrigando os utentes que necessitam de atendimento urgente a deslocarem-se ao Hospital Distrital de Santarém.
A resolução recomenda o funcionamento permanente do futuro serviço e a disponibilização dos recursos humanos, técnicos e organizativos necessários.
O documento prevê ainda a criação de condições para acolher uma base de uma viatura de Suporte Imediato de Vida, através de um protocolo com o INEM.
O PCP considera que o serviço permitiria melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde e reduzir a pressão sobre a urgência do Hospital de Santarém.

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