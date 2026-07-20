Alunos afectados por erros nos exames terão época especial em Setembro

Os alunos prejudicados por erros no processo de digitalização e classificação das provas nacionais vão poder realizar exames numa época especial, prevista para o início de Setembro, anunciou esta segunda-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre.

A medida destina-se aos estudantes que não disponham de toda a informação necessária para decidir se devem apresentar-se à segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira, bem como aos alunos cujas classificações foram alteradas devido a falhas no processo.

As datas das provas serão anunciadas posteriormente, uma vez que a criação desta época especial implica alterações ao calendário da segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e terá de ser articulada com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

Fernando Alexandre reconheceu a existência de vários problemas, entre os quais um erro na exportação dos resultados enviados pelo Júri Nacional de Exames às escolas. A falha levou à afixação, na sexta-feira, de pautas com classificações suspensas ou incorrectas.

Segundo o ministro, os erros foram corrigidos ao longo do fim-de-semana, não sendo expectável que continuassem a existir classificações suspensas nas pautas na manhã desta segunda-feira.

Foram igualmente detectadas desconformidades nas digitalizações das provas disponibilizadas aos alunos e um erro na matriz de classificação de um item do exame de Física e Química. A falha foi confirmada e corrigida de forma sistemática.

O problema nesta prova afectou 12.603 alunos. De acordo com os dados apresentados pelo ministro, 11.496 estudantes viram a classificação subir, enquanto 1.117 ficaram com uma nota mais baixa.

Há ainda alunos que continuam sem conhecer as classificações e que poderão não ter tempo para se inscrever na segunda fase dos exames nacionais. Estes estudantes terão acesso à época especial e poderão utilizar as novas notas para concorrer à segunda fase do ensino superior.

Fernando Alexandre garantiu que nenhum aluno será prejudicado, quer nas classificações, quer no acesso ao ensino superior, sublinhando que a legislação permite alterar a candidatura sempre que uma nota seja corrigida.

Até às 11h30 desta segunda-feira tinham sido entregues aos alunos cerca de 180 mil provas, num universo superior a 290 mil exames. É através das provas digitalizadas que os estudantes e as famílias podem decidir se pretendem solicitar a reapreciação das classificações.

O ministro recordou que, habitualmente, cerca de 2% das provas são alvo de pedidos de reapreciação, estimando que a percentagem não seja muito diferente este ano.