Ensino superior abre candidaturas com 56.790 vagas

As candidaturas ao ensino superior arrancam hoje, com 56.790 vagas disponíveis nas universidades e institutos politécnicos através do regime geral de acesso, mais 834 do que no ano passado.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior decorre até 6 de Agosto, através da página da Direcção-Geral do Ensino Superior, estando a divulgação dos resultados marcada para 23 de Agosto.

No início do período de candidaturas, todos os alunos finalistas do ensino secundário já deverão conhecer as classificações obtidas nos exames nacionais, depois de resolvidos os problemas que impediram a publicação de algumas notas.

As pautas relativas a mais de 300 mil exames começaram a ser afixadas apenas na noite de sexta-feira e, numa fase inicial, não incluíam todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Cerca de 1.400 provas surgiram nas pautas com a indicação de "suspenso". As desconformidades resultaram, entre outros motivos, do envio tardio de exames pelas escolas, de folhas de resposta incompletas ou da falta de informações.

O Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação anunciou, no sábado à noite, que enviaria às escolas as pautas completas, para publicação a partir de domingo.

"Nenhum aluno será prejudicado no acesso ao Ensino Superior por motivos não imputáveis ao próprio", garantiu o Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Depois de receberem das escolas uma cópia dos exames, os alunos podem pedir a reapreciação das provas, devendo formalizar o pedido até dois dias úteis após o período de consulta.

Os resultados das reapreciações serão publicados apenas a 7 de Agosto, mas as novas classificações poderão ser utilizadas na primeira fase do concurso. Os candidatos terão três dias para alterar a candidatura ou apresentar uma nova, caso só nessa altura passem a reunir as condições necessárias.

Termina também hoje o prazo de inscrição para a segunda fase dos exames nacionais, que começa na terça-feira com a prova de Português.

Os alunos interessados devem inscrever-se através da Plataforma de Inscrição Electrónica em Provas e Exames.

Este foi o primeiro ano em que os exames nacionais do ensino secundário, realizados por cerca de 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital.

O processo registou, contudo, falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a rever o calendário inicialmente previsto.