Transplantes de coração e pulmão atingem máximos históricos

Portugal registou, em 2025, máximos históricos nos transplantes cardíacos e pulmonares, num ano em que foram realizadas 948 intervenções, anunciou a presidente da Sociedade Portuguesa da Transplantação (SPT).

Dos transplantes efectuados, 70 foram cardíacos e 90 pulmonares, números que, segundo Cristina Jorge, confirmam que 2025 foi "um bom ano" tanto para a transplantação como para a colheita de órgãos.

Os dados foram divulgados no Dia Nacional da Doação e da Transplantação, que hoje se assinala. Ao longo do último ano, Portugal contabilizou 370 dadores e recolheu 877 órgãos provenientes de pessoas falecidas.

Apesar dos resultados, a escassez de órgãos continua a ser o principal obstáculo à resposta aos doentes inscritos nas várias listas de espera.

"Nos últimos anos, os números têm sido elevados, mas não cobrem ainda todas as necessidades", afirmou a presidente da SPT, apontando o caso dos transplantes renais, os mais realizados em Portugal.

A lista de espera por um rim tem oscilado entre 1.800 e 1.900 doentes nos últimos anos. Em 2025 foram efectuados 525 transplantes renais, 88 dos quais com órgãos de dadores vivos, também o valor mais elevado de sempre nesta modalidade.

Cristina Jorge considerou que a falta de órgãos representa "o principal funil" do sistema e destacou a complexidade da operação logística que começa com a identificação de um potencial dador.

O processo envolve a colaboração de várias entidades, entre as quais o Instituto Nacional de Emergência Médica, a Força Aérea e as forças de segurança. "Há uma rede que funciona toda para o mesmo fim", sublinhou.

A médica atribuiu igualmente os resultados alcançados "à bravura e à resiliência" dos profissionais de saúde, responsáveis pelo acompanhamento de doentes que apresentam situações clínicas complexas.

Outro dos desafios passa pela descentralização do seguimento. Muitos transplantados continuam a ser acompanhados nas unidades onde foram operados, sendo por vezes obrigados a percorrer longas distâncias apenas para realizar uma análise ou um exame.

"Facilitava muito se o seguimento dos doentes pudesse ser descentralizado", defendeu Cristina Jorge, admitindo, contudo, que a formação de profissionais nos hospitais mais periféricos é exigente e demora tempo.

A presidente da SPT destacou ainda a importância da inovação tecnológica para melhorar a qualidade dos órgãos depois da colheita, permitindo que alguns dos que anteriormente seriam descartados possam ser utilizados em transplantes.

A SPT assinala hoje a data com uma sessão no Porto, que contará com testemunhos de dadores e pessoas transplantadas, incluindo uma médica que doou um rim.

"É importante que a sociedade esteja ciente desta realidade e que todos possamos trabalhar para um bem comum que é a doação e a transplantação, que é uma possibilidade de vida que se dá a quem dela precisa", afirmou.