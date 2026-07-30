Férias de Verão concentram 40% dos abandonos de animais

Período das férias de Verão continua a ser o mais crítico, concentrando quase 40% dos abandonos de animais de companhia. Cães e gatos são as espécies mais afectadas.

A GNR registou 312 casos de maus-tratos a animais de companhia e 159 situações de abandono nos primeiros seis meses deste ano. O período das férias de Verão continua a ser o mais crítico, concentrando quase 40% das ocorrências.

Desde 2024 e até ao final do primeiro semestre de 2026, a actividade de fiscalização e investigação da GNR resultou no registo de mais de 2.400 crimes relacionados com animais de companhia e na detenção de 28 pessoas em todo o país. Cães e gatos continuam a ser as espécies mais afectadas.

Em 2025, a Guarda contabilizou 633 casos de maus-tratos e 373 abandonos. Apesar de existir uma ligeira descida no número de crimes de abandono, a GNR alerta para a manutenção de picos preocupantes durante o Verão e, em menor escala, no período após o Natal.

A GNR recorda que abandonar ou maltratar um animal é crime e reforça que a adopção deve ser encarada como um compromisso para a vida, e lembra que existem alternativas ao abandono, como o recurso a alojamentos para animais ou o apoio de familiares.