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Nacional | 30-07-2026 13:06

Governo lança linha de 100 mil euros para apoiar vítimas de tráfico humano

Governo lança linha de 100 mil euros para apoiar vítimas de tráfico humano
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Nova verba vai financiar projectos de prevenção, sensibilização e acompanhamento de vítimas. Executivo prepara também o primeiro regime jurídico integrado dedicado ao tráfico de seres humanos.

O Governo lançou uma linha de apoio técnico e financeiro, no valor global de 100 mil euros, destinada a reforçar a prevenção do tráfico de seres humanos e a protecção das vítimas deste tipo de criminalidade.
A medida, anunciada no âmbito do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, é da responsabilidade da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e pretende financiar projectos de sensibilização, formação de profissionais, identificação de situações de risco e acompanhamento especializado das vítimas.
A verba poderá ser utilizada por entidades que trabalhem directamente na prevenção e detecção de casos de tráfico humano, bem como no apoio às pessoas sujeitas a exploração laboral ou sexual, mendicidade e criminalidade forçadas ou remoção de órgãos.
Em paralelo, o executivo está a preparar o primeiro regime jurídico integrado de protecção e assistência às vítimas de tráfico de seres humanos. O trabalho ficará a cargo de um grupo criado por despacho governamental publicado a 16 de Julho.
O objectivo é reunir num único enquadramento as normas, competências e procedimentos actualmente dispersos por vários diplomas legais e regulamentos administrativos. O futuro regime deverá clarificar as responsabilidades das entidades envolvidas e melhorar a articulação entre organismos públicos, forças de segurança e organizações da sociedade civil.
A proposta deverá abranger todo o percurso de apoio, desde a sinalização e identificação de uma potencial vítima até à sua integração social e autonomização, incluindo o acesso a cuidados de saúde, apoio psicológico, direitos sociais, formação e inserção profissional.
O Governo reconhece que a ausência de um regime integrado constitui uma lacuna na resposta nacional a um crime considerado uma grave violação dos direitos humanos.

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