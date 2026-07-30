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Nacional | 30-07-2026 13:09

Incêndios mudam meteorologia e tornam-se mais perigosos

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Fenómeno ocorre em fogos muito intensos, quando o ar quente sobe carregado de vapor de água e origina nuvens que podem provocar trovoadas e descargas eléctricas.

Os incêndios de grande dimensão podem tornar-se incontroláveis quando começam a criar a sua própria meteorologia, alterando a intensidade e a direcção do vento e provocando mudanças súbitas na progressão das chamas. O alerta é de Rui Salgado, especialista em Física da Atmosfera da Universidade de Évora.

O fenómeno ocorre em fogos muito intensos, quando o ar quente sobe carregado de vapor de água e origina nuvens conhecidas como pirocúmulos ou pirocúmulos-nimbos. Estas últimas podem provocar trovoadas e descargas eléctricas, com os raios a criarem novos focos de incêndio.

Apesar de se formar chuva no interior destas nuvens, o calor intenso faz com que as gotas evaporem antes de chegarem ao solo. Outro dos principais riscos são as correntes de ar descendentes, conhecidas como “downbursts”, que ao atingirem a superfície se espalham e provocam alterações rápidas na direcção e velocidade do vento.

Segundo Rui Salgado, fenómenos deste género terão ocorrido nos recentes incêndios de Gironda, em França, e estiveram também associados à tragédia de Pedrógão Grande, em 2017. O especialista sublinha que os grandes incêndios podem ultrapassar a capacidade de combate mesmo sem estas nuvens, mas tornam-se ainda mais perigosos quando passam a modificar condições meteorológicas que não estavam previstas nos modelos.

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