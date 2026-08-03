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Nacional | 03-08-2026 12:14

PJ detém estrangeiro de 21 anos por pornografia de menores

PJ detém estrangeiro de 21 anos por pornografia de menores
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Estrangeiro foi detido por "fortes indícios" do crime de pornografia de menores, tendo o ficado em liberdade após primeiro interrogatório judicial.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, na zona do Barreiro, de um estrangeiro de 21 anos por “fortes indícios” do crime de pornografia de menores, tendo o mesmo ficado em liberdade.
O suspeito foi apanhado em flagrante delito e a detenção foi realizada na quinta-feira, 30 de Julho, no cumprimento de mandado de busca à residência, na sequência de uma investigação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, de acordo com uma nota da PJ
No âmbito das buscas foi apreendido ao suspeito um telemóvel que continha “mais de quinhentos ficheiros de vídeo e imagem nos quais é possível observar menores, muitos com idade inferior a 14 anos e alguns com idade inferior a 8 anos, envolvidos em comportamentos sexualmente explícitos, com exibição de partes íntimas do corpo”.
O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de apresentação semanal a um órgão de polícia criminal.

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