uma parceria com o Jornal Expresso
04/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Nacional | 04-08-2026 11:40

Quase todas as bacias hidrográficas com quantidade de água acima do normal em Julho

Barragens continuam a dividir opiniões quanto ao seu papel na gestão da água - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos regista quantidades de água acima do normal, com excepção das bacias do Lima e Mondego.

A bacia do Lima estava no último dia do mês passado a 51,9 do seu volume, enquanto a do Mondego estava a 74,3, quando o normal é de 65,3 e 78,2, respectivamente. Por sua vez, a bacia do Oeste era a que mais água reservava, estando a 100%, seguida das bacias do Mira (94,3%) e do Barlavento (86,7%).
De acordo com o SNIRH, as bacias com menos água eram as do Lima (51,9%, seguida das do Ave (66,%) e do Douro (71%).
Das 60 albufeiras monitorizadas, 21 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e não existiam no final de Julho albufeiras com disponibilidade inferior a 40% do volume total. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.
O boletim climatológico de Junho, elaborado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicava que 61,1% do território apresentava seca fraca e 2,7% seca moderada.
O índice que mede a quantidade de água no solo varia entre as classes de chuva extrema e seca extrema.
A seca meteorológica e a seca hidrológica são dois estados diferentes de falta de água. A seca meteorológica surge primeiro com a falta de chuva, enquanto a seca hidrológica afeta os níveis de água nas barragens e rios mais tarde.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região