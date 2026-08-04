Quase todas as bacias hidrográficas com quantidade de água acima do normal em Julho

A bacia do Lima estava no último dia do mês passado a 51,9 do seu volume, enquanto a do Mondego estava a 74,3, quando o normal é de 65,3 e 78,2, respectivamente. Por sua vez, a bacia do Oeste era a que mais água reservava, estando a 100%, seguida das bacias do Mira (94,3%) e do Barlavento (86,7%).

De acordo com o SNIRH, as bacias com menos água eram as do Lima (51,9%, seguida das do Ave (66,%) e do Douro (71%).

Das 60 albufeiras monitorizadas, 21 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e não existiam no final de Julho albufeiras com disponibilidade inferior a 40% do volume total. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

O boletim climatológico de Junho, elaborado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicava que 61,1% do território apresentava seca fraca e 2,7% seca moderada.

O índice que mede a quantidade de água no solo varia entre as classes de chuva extrema e seca extrema.

A seca meteorológica e a seca hidrológica são dois estados diferentes de falta de água. A seca meteorológica surge primeiro com a falta de chuva, enquanto a seca hidrológica afeta os níveis de água nas barragens e rios mais tarde.