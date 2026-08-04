Quase todas as bacias hidrográficas com quantidade de água acima do normal em Julho
Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos regista quantidades de água acima do normal, com excepção das bacias do Lima e Mondego.
A bacia do Lima estava no último dia do mês passado a 51,9 do seu volume, enquanto a do Mondego estava a 74,3, quando o normal é de 65,3 e 78,2, respectivamente. Por sua vez, a bacia do Oeste era a que mais água reservava, estando a 100%, seguida das bacias do Mira (94,3%) e do Barlavento (86,7%).
De acordo com o SNIRH, as bacias com menos água eram as do Lima (51,9%, seguida das do Ave (66,%) e do Douro (71%).
Das 60 albufeiras monitorizadas, 21 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e não existiam no final de Julho albufeiras com disponibilidade inferior a 40% do volume total. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.
O boletim climatológico de Junho, elaborado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicava que 61,1% do território apresentava seca fraca e 2,7% seca moderada.
O índice que mede a quantidade de água no solo varia entre as classes de chuva extrema e seca extrema.
A seca meteorológica e a seca hidrológica são dois estados diferentes de falta de água. A seca meteorológica surge primeiro com a falta de chuva, enquanto a seca hidrológica afeta os níveis de água nas barragens e rios mais tarde.