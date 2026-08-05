Violência doméstica fez sete vítimas mortais entre Abril e Junho

As forças de segurança registaram um aumento de 13,3% nas participações por violência doméstica entre Abril e Junho deste ano, totalizando 7.871 ocorrências. No mesmo período, sete pessoas foram assassinadas em contexto de violência doméstica.

De acordo com os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), referentes ao segundo trimestre de 2026, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) registaram 7.871 ocorrências de violência doméstica nos meses de Abril, Maio e Junho.

Este valor representa um aumento de 13,3% face ao primeiro trimestre de 2026, quando foram registadas 6.949 ocorrências, e uma subida de cerca de 2% em comparação com o período homólogo de 2025, altura em que se contabilizaram 7.718 casos.

Segundo a CIG, no segundo trimestre de 2026 foram assassinadas sete pessoas em contexto de violência doméstica: cinco mulheres, uma criança e um homem. Trata-se de mais uma vítima mortal do que no primeiro trimestre do ano.

No conjunto dos primeiros seis meses de 2026, registaram-se 13 vítimas mortais, menos duas do que no mesmo período de 2025.

Quanto ao sistema prisional, no final do segundo trimestre encontravam-se detidas 1.643 pessoas pelo crime de violência doméstica, das quais 415 em prisão preventiva e 1.228 a cumprir pena efectiva de prisão.

Face ao primeiro trimestre, verificou-se um aumento ligeiro do número de reclusos, que então era de 1.607. Em comparação com o mesmo período de 2025, a subida foi de 12,4%, já que nessa altura estavam presos 1.461 indivíduos, dos quais 1.066 cumpriam pena efectiva.

Relativamente às medidas de protecção das vítimas, a CIG indica que, no segundo trimestre de 2026, havia 6.522 pessoas abrangidas por teleassistência e 1.390 acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, entre 681 mulheres, 688 crianças e 21 homens.