Foi ajudar a GNR e acabou multado por excesso de álcool

Isto é um caso delicado. Se o homem não tivesse bebido uns copos mandava os GNR procurarem, que é para isso que pagamos impostos. Estava com os copos, quis ser útil à sociedade e prestável para com as autoridades, aliás, coisa rara no nosso país porque o normal é o pessoal bater nos agentes da autoridade e foi tramado. Por outro lado, a GNR quando ligou com certeza que pelo tom de voz ou pelo cheiro a álcool no telemóvel devia ter mandado o cidadão ficar em casa ou então iam buscá-lo.

Jorge Ferreira