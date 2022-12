Iluminação pública em Alverca

Mais uma vez a iluminação pública da Av. 5 de Outubro em Alverca vai-se desligando aos poucos, mas a substituição das lâmpadas é algo que não está a ser feito. Ligamos para a E-Redes e passados uns dias recebemos a resposta: “o assunto encontra-se resolvido”, mas as luzes afinal continuam desligadas.

Na Av. 5 de Outubro já começa a ser habitual, não são dias, não são semanas, mas são meses e meses de luzes desligadas. A avenida tem luzes Led, luzes económicas, segundo dizem os entendidos, mas avariam-se a uma velocidade alucinante e depois, pelos vistos, não existem lâmpadas para a devida substituição e passam meses e meses.

Noto que mais zonas de Alverca que têm luzes Led, as mesmas não são substituídas. Por exemplo, a Av. Capitão Meleças, também em Alverca, tem várias luzes desligadas há mais de 6 meses, duas delas são seguidas e essa zona de rua é uma autêntica escuridão, nem sabemos o que estamos a pisar.

Mas as luzes mais antigas, as que não são Led, são substituídas praticamente quando avariam. Se calhar o melhor é voltarmos às luzes antigas pois as novas, pelos vistos, vão levar-nos ao apagão total. Se a E-Redes nos diz que “o assunto está resolvido”, quando reportamos, pergunto à Câmara de Vila Franca de Xira e à Junta de Freguesia de Alverca quem é que vai fazer a substituição das luzes em Alverca?

João José