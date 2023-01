A propósito de uma visita à antiga URSS: comentário à cronica de Última Página de O MIRANTE

Caro JAE, que pena tenha perdido a oportunidade de visitar a cidade onde nasceu o rufia amaricado que virou polícia, e depois os políticos fizeram ditador. Eu, como diriam alguns comentadores televisivos, “tenho um amigo” que me avisou com antecedência que vinha aí o vírus chinês que antecedeu esta guerra contra-civilizacional. Visitámos a ex-URSS muito antes da queda do muro, voltámos para ver as diferenças, fiz a vontade à minha mulher e parámos uns dias em São Petersburgo, a história da arte está-lhe nas veias, o Hermitage um “must”. Eu, nada dado a artes, aproveitei para satisfazer algumas curiosidades e visitar uma extensa e sensaborona coleção de “LADAS”. Nem no “consumer” a sua tecnologia evoluiu.



Quando oiço falar dos feitos da tecnologia bélica sei como é conseguida, nem há embargo às malas diplomáticas nem às viagens dos diplomatas. Chips, e até computadores em partes são apenas uma questão de preço e desonestidade, esta última abunda. ( : )

Quanto à viagem, demasiado longa para a idade, correu muito bem e trouxe uma esperada surpresa, exatamente aquela que desespera o ditador, é que aqueles 3 pequenos países que hoje estão na CE marcam a diferença, principalmente na juventude, eles não são mais os “básicos” que conheci outrora, além de excelentes comunicadores. E, apesar dos disparates típicos do “novo rico”, os fundos CE estão a ser usados como aposta na industrialização e turismo, mas a pensar no amanhã, eles não querem ter passado.



Rui Figueiredo Jacinto

Um escalabitano atípico

Lisboa, 16 janeiro de 23