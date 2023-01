A falta de segurança junto à Escola da Serra D’Aire

Das obras que a Câmara de Torres Novas construiu (poucas) na freguesia de Pedrógão, não posso deixar de salientar a Escola da Serra D’Aire. Esta escola está bem projectada e é auto-suficiente em energia pelos painéis solares que tem em grande quantidade. É, na verdade, uma obra de excelsa referência. Mas, como muitas as obras construídas por câmaras municipais ou pelo Estado, ao analisar bem, há sempre um senão. Ao fim de mais de uma década de funcionamento ainda está esquecida a segurança no exterior. Não foram colocadas lombas, das largas que até podem servir de passadeira. Infelizmente também não existe uma única passadeira para as crianças atravessarem a rua.

A rua é uma recta, onde, infelizmente se circula sem respeitar as regras de velocidade dentro de povoações. Existem duas placas de ambos lados da rua a referenciar a existência de escola, mas ninguém respeita.

Joaquim dos Santos Elias