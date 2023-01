A inação da Junta de Freguesia de Azoia de Cima e Tremês

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês mais parece que é só da freguesia de Azoia de Cima. Aos anos que não se vê uma obra feita em Tremês. Até um simples passeio como é o caso da estrada entre a vila e o cemitério. É absolutamente vergonhoso quem quiser ir a pé do centro da vila ao cemitério, principalmente população idosa, que tenha de o fazer por uma estrada nacional, sem qualquer berma ou passeio colocando-se em perigo e inquinando o trânsito. Quem for de carro tem de se sujeitar a um estacionamento em terra, lama e água nesta altura do ano. Os senhores autarcas locais deveriam ter mais sensibilidade para estas questões.

João António Pinheiro Zibaia Bento