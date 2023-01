Sindicatos da Função Pública não podem ignorar os direitos de doentes, estudantes e cidadãos em geral

Quando se olha para as greves dos funcionários públicos, o que se vê é que os sindicalistas e grevistas parecem não perceber que existem, a par dos seus direitos, direitos de doentes, estudantes e cidadãos em geral.

Na procura da satisfação das suas reivindicações parece valer tudo por considerarem que as mesmas são mais importantes que os direitos das pessoas que recorrem aos serviços. E, no entanto, os hospitais, escolas e repartições, não foram criados para proporcionar empregos estáveis e bem remunerados.

Em muitas coisas há direitos que estão em pé de igualdade com outros - a liberdade de expressão, por exemplo, e o direito à privacidade ou ao bom nome, por exemplo - e nesses casos tem que prevalecer o equilíbrio e o bom senso, mesmo com recurso a legislação.

No caso dos direitos dos professores, médicos, enfermeiros e restantes funcionários, versus direitos de doentes, estudantes, famílias e cidadãos em geral, não tem existido bom senso e equilíbrio e era bom que, se ele não resultar de posições éticas e humanas, venha a ser imposto à parte mais forte através de legislação. Mesmo tendo razão os sindicatos e grevistas não nos podem esmagar. Não pode valer tudo, caros concidadãos.

Fernando de Carvalho