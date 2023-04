As respostas da Câmara de Vila Franca de Xira às reclamações

Li no vosso site uma notícia sobre as reclamações feitas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, onde é dito que a câmara não demorou mais de uma semana a dar resposta. Em 4 de Maio de 2022 comuniquei à autarquia quatro situações. Uma relacionada com a retirada de três floreiras da minha rua, outra porque havia um cabo de iluminação que passava no meio de uma árvore e com o vento podia ser perigoso. Também coloquei a questão de um arbusto de um quintal que já estava na estrada e de um arbusto da Escola Dr. Sousa Martins para a estrada nacional que dificultava a circulação no passeio.

Voltei a fazer uma reclamação a informar que a calçada já estava danificada e passado mais ou menos uma semana o passeio foi arranjado tendo sido colocados onze pinos a substituir as três floreiras e o arbusto da escola foi cortado. No entanto, em 25 de Janeiro de 2023 recebi um e-mail enviado pela câmara onde sou informado que não tinham sido detectadas as ocorrências que tinha reclamado. Como podem ver nem todas as respostas são dadas numa semana.

O senhor presidente da câmara podia dar autorização para que nestes casos fosse efectuada uma chamada para esclarecer as situações, até porque na minha reclamação tinha indicado o meu número de telemóvel.

Carlos Alberto Martins