Lastimável estado de sinalização na EN 114-2

Será de todo notícia que após uma breve intervenção de beneficiação na Estrada Nacional 114-2 por parte da empresa pública Infraestruturas de Portugal, com uma reparação enganadora no troço compreendido entre o nó da A1 Cartaxo e Almoster (concelho de Santarém), onde umas pinceladas de alcatrão e tinta deram uma falsa imagem de que algo foi efectuado. Foi esquecida a correcção e renovação da sinalética existente! Vejamos, entre outros, o exemplo da foto, em que os condutores são levados a escolher a melhor orientação. Talvez a farmácia de Almoster possa ter a resposta para tal doença pois consegue ser a única no local que cumpre a sua obrigação: informar!

Paulo Simões