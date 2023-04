Benavente: O Jardim do Éden

É notável o desvelo e o carinho com que a autarquia de Benavente trata dos denominados “espaços verdes” do município: as árvores são cuidadosamente podadas, a relva adequadamente regada, as flores devidamente tratadas, o mobiliário urbano escrupulosamente mantido e, naturalmente, o lixo meticulosamente recolhido.

Esta beleza luxuriosa e inebriante parece constituir uma cópia aperfeiçoada do jardim onde Eva terá começado por comer uma maçã antes de se saciar com Adão – pelo que, qualquer ínfima alteração ao “satus quo” existente poderia apenas comprometer a perfeição divina dos espaços.

Infelizmente, embora seja esta, muito provavelmente, a perspectiva da autarquia – nomeadamente do vereador responsável pelo pelouro – não é esta a constatação objectiva que alguns (ou muitos) dos munícipes têm da realidade existente.

Em Julho de 2022 enviei ao excelentíssimo vereador responsável pelas áreas dos Espaços Verdes um e-mail a solicitar atenção para um problema existente na zona do prédio onde resido – nomeadamente a reparação do sistema automático de rega existente, mas que até à data não mereceu a delicadeza de uma (qualquer) resposta.

Estamos num município onde residem 29.709 pessoas (Censos 2021) mas com um quadro de pessoal da câmara que contempla “apenas” 663 colaboradores, ou seja: “apenas” 1 para cada 45 residentes. O mesmo município onde mais de 43% da população só tem até ao 9º ano de escolaridade e onde quase 20% têm mais de 65 anos, mas onde a autarquia não parece ter qualquer rebuço em “sacar” um milhão e cem mil euros aos fundos europeus destinados a combater a pobreza e promover a inclusão social para requalificar um jardim.

Uma forma de “gestão” singular, é certo, mas que continua sustentada quer na apatia dos outros representantes eleitos quer na complacência da população em geral.

Mário Maciel