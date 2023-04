O aeroporto de Santarém

Das principais capitais da Europa a que tem o aeroporto mais distante do centro da cidade é Berlim, com o aeroporto de Berlim-Brandemburgo (Willy-Brandt) a cerca de 40Km, sendo o aeroporto de Roma (Fiumicino) o segundo mais distante a cerca de 30Km, ambos servidos por transportes dedicados directos ferroviários (comboios expresso) e rodoviários (vias rápidas).

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Das principais capitais da Europa a que tem o aeroporto mais distante do centro da cidade é Berlim, com o aeroporto de Berlim-Brandemburgo (Willy-Brandt) a cerca de 40Km, sendo o aeroporto de Roma (Fiumicino) o segundo mais distante a cerca de 30Km, ambos servidos por transportes dedicados directos ferroviários (comboios expresso) e rodoviários (vias rápidas).

O aeroporto a construir/remodelar destina-se a servir principalmente a população da região metropolitana de Lisboa e o turismo em geral. O aeroporto em Santarém será certamente um óptimo negócio para os promotores, senão não investiriam tanto dinheiro, mas não será certamente o ideal para a região que mais passageiros atrai. Construir um aeroporto a 70km de Lisboa sem transporte pesado ferroviário dedicado, que não existe nem existirá em futuro próximo, e a alguma distância de uma única via rápida rodoviária que caminha já para a exaustão, não parece ser um empreendimento que apresente alguma razoabilidade.

Os opositores ao aeroporto em Alcochete têm como principais argumentos a distância (38KM) e a falta de transporte ferroviário dedicado, embora ele exista a poucos quilómetros. O bairrismo, quando consciente e responsável, é salutar, quando assim não é, não passa de folclore sem nexo.

Eduardo Oliveira