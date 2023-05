Porta automática perigosa nas consultas externas do Hospital de Tomar

Um homem foi derrubado pela porta de correr automática das consultas externas do Hospital de Tomar. A situação ocorreu a 28 de Abril, a meio da manhã, na altura em que saía das consultas, e foram dois seguranças que o ajudaram a levantar.

Por se deslocar devagar, com auxílio de uma bengala, parou sobre a calha onde a porta corre. Normalmente aquele tipo de portas têm um sistema de segurança, penso que uns sensores, que travam a sua deslocação quando há obstáculos, mas isso, por algum motivo, não sucedeu e acabou por ser derrubado.

Notou-se que ficou abalado, mas acabou por sair, provavelmente para apanhar algum transporte para regressar a casa, mas pela força do impacto e pela queda, é provável que tenha ficado com dores durante algum tempo, provavelmente dias.

Presumo que os seguranças que o auxiliaram, tenham reportado o incidente e a falha do automatismo da porta. Mesmo assim, conto-vos o sucedido como alerta para prevenir futuras situações, uma vez que aquele é um local de passagem de muitas pessoas doentes, fragilizadas, idosas e com problemas físicos.

Rui Ricardo