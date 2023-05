Parte do discurso do presidente de Santarém no 25 de Abril é ficção política

No 25 de Abril, o presidente da câmara de Santarém, o social-democrata Ricardo Gonçalves, diz a certa altura que o país não consegue dar futuro aos seus jovens e que estes saem cada vez mais novos para o estrangeiro. Tal afirmação está errada.

Olhando para os dados da Prodata dos últimos anos, verifica-se que o ano em que saíram mais jovens para o estrangeiro foi 2013. Nesse ano, saíram 9.828 jovens com idades entre 20 e 24 anos e 10.742 entre 25 e 29 anos. Ora, em 2021, últimos dados disponíveis, saíram 5.117 entre os 20 e 24 anos e 5.418 entre os 25 e 29 anos.

Quanto à afirmação de que Portugal tem “das maiores cargas fiscais da Europa”, é daquelas afirmações generalistas que fica sempre bem num discurso e, não sendo completamente mentira, também não é verdade. Portugal está abaixo da média europeia em matéria de impostos (dados Eurostat) e a meio da tabela entre países com carga fiscal muito mais elevada como Dinamarca, França, Bélgica...e mesmo Espanha, e os com a menor carga fiscal como Irlanda ou Roménia.

É impraticável ter um sistema de verificação de factos para todas as efabulações políticas (para não dizer mentiras), mas há que reconhecer que muitos políticos beneficiam da falta de capacidade e de meios, de jornais e jornalistas.

Carlos Feliciano