Somos a favor do ambiente mas custa-nos separar o lixo para reciclagem

As metas definidas para a reciclagem de resíduos não estão a ser cumpridas e por mais que se alarguem os prazos fixados para as mesmas não conseguimos chegar lá. A nossa resistência a separar o lixo contribui para isso, seja em empresas, estabelecimentos comerciais, locais públicos ou nas nossas casas.

No Entroncamento, onde moro, a empresa que recolhe o lixo, andou há um ano a distribuir contentores por quem quis, para a separação de lixo em casa, e iniciou uma recolha por dias para embalagens, vidro e cartão. Inicialmente vi boa adesão e nos dias das recolhas havia contentores na rua, às portas de casas e prédios, mas passados uns meses, a coisa esmoreceu.

Não sei quem disse que somos mais de apoios morais do que de apoios efectivos e que somos de entusiasmos, mas pouco persistentes, mas acho que é verdade. Espero que, pelos menos nas escolas, se incentivem as crianças a serem verdadeiramente amigas do ambiente...a começar pelas suas casas.

Felisbela Gracinda M. Choupo