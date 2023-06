Estacionamento abusivo em praceta de Alverca

Nos últimos dias tem sido recorrente a aplicação de multas na Praceta Projectada à Avenida Capitão João de Almeida Meleças, em Alverca do Ribatejo, por estacionamento abusivo no passeio da rotunda “oval”. Deixem-me contar a história deste local. Até Abril de 2018 era um local aprazível, com duas árvores e três bancos de jardim. De um dia para o outro as árvores desaparecem e com elas os bancos de jardim.

Até hoje, aguardamos uma explicação para o sucedido. Boatos? São muitos. Desde a falta de visibilidade que as árvores causavam a quem mora a oeste das mesmas, até à segurança que poderiam colocar em causa. Passados cinco anos o local continua serenamente à espera de solução.

Sejamos práticos e façamos por resolver a situação da melhor forma possível. Caso o orçamento das entidades competentes não permita o custo da reabilitação do local, ou seja, um estacionamento devidamente requalificado, eventualmente resolviam a situação com uma simples demarcação do passeio. Ou será necessário submeter a orçamento participativo? Como fazemos?

Sílvia Chambel