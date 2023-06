Inovações na Feira da Agricultura foram aposta falhada e geram onda de descontentamento

partilhe no Facebook

Não se percebe a localização do palco... Péssima ideia. Crianças e muitos adultos não conseguiram ver o concerto que pagaram (caro). Portanto na FNA, temos um relvado, uma bancada ou espaço amplo e inclinado para proporcionar um espectáculo maravilhoso aos visitantes e optamos por enlatar os cidadãos... Que falta de visão! Pode ser melhorado no próximo ano e voltar ao relvado!

Nuno Teixeira



A CAP, com este modelo de governação, vai acabar por fazer com que a feira seja um evento local. Queiramos que não façam o mesmo à Agroglobal.

Fernando Parreiras



Como ribatejano e scalabitano é uma VERGONHA levarem 8 euros e ter que pagar 1,5 euros por um copo. Isto chama-se gamar. Por estas razões é que não ponho lá os pés há alguns anos. Mas cada um tem a sua opinião e decide por si. Mudem a Feira Nacional da Agricultura, chamada Feira do Ribatejo, para o espaço de antigamente. Na cidade o que não falta é espaço e imaginação. Faço um apelo a todos os escalabitanos para fazerem uma petição para essa mudança porque lá em baixo é só para os grupinhos dos boys e negociatas, sem ofender alguém.

Luís Miguel Valério



Onde está a admiração da “feira nacional dos concertos” não estar a corresponder ao esperado. Então o que é feito das grandes entradas de toiros com aquelas largadas monumentais, onde param os grandes festivais folclóricos, as gincanas de tractores, assim como a grande parada de máquinas agrícolas e tantas outras coisas. Pois sim, já sei que vivo noutro planeta pois então governem-se com o que têm.

Agostinho Dias



A feira perdeu a tradição, a importância da figura do campino, a importância da tradição na condução de cabrestos e nas corridas de obstáculos. Sobre a largada de toiros, não entendo porque é que estamos há dois anos sem uma entrada de toiros para dar emoção à festa brava. Vejam os exemplos de Vila Franca de Xira, Samora Correia, entre outras localidades de afficion. Como aficionado, pergunto porque não se muda de comentador ou relator de largadas, não percebe nada de largadas, faz figuras e tem comentários descabidos, uma grande vergonha para a festa brava. Santarém merece melhor e pelo preço do bilhete deviam ter esse cuidado. Ganhem dinheiro mas não deixem as tradições morrerem.

Paulo Canaverde



Concordo que a FNA está diferente... Pode até ter perdido um pouco da sua identidade! Contudo, a feira continua a mostrar a cultura ribatejana e continua a ser um espaço de convívio dos escalabitanos e de todos os que se queiram juntar! Quem vem reclamar que o palco deveria estar mais para a esquerda ou para a direita não faz a mínima ideia de qual é o verdadeiro espírito da feira. A feira é muito mais do que os concertos no palco, aliás, a feira passa-se na picaria, nas tasquinhas e perto dos animais. Posso dizer que os meus avós viviam em frente à antiga feira e da varanda tive o privilégio, desde pequena, de assistir à verdadeira festa ribatejana e não me lembro de ver palcos para músicos. A Feira não mora aí... Algo que se poderia discutir seria o preço dos bilhetes ou a pouca animação de música e costumes ribatejanos.

Filipa Ramos Lopes



Ano após ano estão a destruir a Feira da Agricultura e o seu encanto. Preocupam-se mais com os concertos e afins do que com a verdadeira razão e essência da Feira da Agricultura.

André Dias