Duas propostas que reúnem consenso geral

Terra mãe de touros, campinos, toureiros, cavaleiros e destemidos forcados que levaram e levam bem longe o nome de Vila Franca de Xira, é conhecido o sentimento de vaidade e orgulho que os vilafranquenses sentem na sua terra e o apego às suas tradições que, genuinamente tão bem defendem e que têm o seu expoente máximo na Festa do Colete Encarnado à qual foi atribuído o galardão “7 Maravilhas da Cultura Popular”, que veio confirmar a fama atestada na preservação deste valor único e próprio da figura tradicional do Campino.

Um exemplo deste sentimento de ser vilafranquense foi dado, na noite de 28 de Junho, por José Louro Henriques quando recebeu o galardão de mérito, na cerimónia da celebração dos 39 anos da elevação de Vila Franca de Xira a cidade, e propôs à junta de freguesia e à câmara municipal que fosse colocado à entrada e saída da cidade um enorme “Colete Encarnado” iluminado no seu interior, que ele próprio construiria na sua empresa, especializada em fibra de vidro. Uma proposta que a assistência que se encontrava no salão do Ateneu Vilafranquense recebeu de pé com uma estrondosa salva de palmas. Uma proposta que, por ser uma mais-valia para a promoção da cidade, e um orgulho para todos os vilafranquenses, será bem acolhida também por quem tem a responsabilidade de a pôr em prática, revelando aos milhões de automobilistas, nacionais e estrangeiros, que passam por Vila Franca de Xira, que esta terra ribatejana é a terra da Festa do Colete Encarnado, uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

José Louro, sabendo quão grande é a beleza das jovens aficionadas vilafranquenses, e não só, propôs ainda a realização de um concurso de beleza para a eleição da Miss Colete Encarnado, proposta que mereceu da assistência o mesmo acolhimento da proposta anterior. Não sendo difícil nem dispendiosa a sua realização é um evento que atrai a juventude e acrescenta salero à Festa.

Fernando Reis