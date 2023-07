Aeroporto em Alverca

Fazendo jus à boa maneira Portuguesa, também eu sei tudo e a minha vontade é que é a mais importante. E como ribatejano quero o novo aeroporto, em complemento com a Portela de Sacavém, a ser instalado em Alverca.

Ora vejamos. Temos instalações já dedicadas ao assunto. Estamos a vinte quilómetros do Terreiro do Paço. Temos a OGMA. Temos uma excelente pista já construída, só falta melhorar. Temos a pista do Mouchão, a ampliar e melhorar e adaptar. Bons acessos rodoviários e ferroviários. Temos as antigas instalações da Marinha em Vila Franca de Xira , como apoio ao que fosse necessário. Temos tudo o que faz falta. Mas parece-me que não temos é vontade de fazer o que quer que seja.

Aqui fica uma sugestão, que os autarcas de Alverca, Vila Franca de Xira e vizinhos podem e devem aprofundar e apresentar como o local mais adequado ao novo aeroporto de Portugal e não o aeroporto de Lisboa, pois nós somos um País e não somos só Lisboa. Temos Beja para o apoio que seja necessário. Temos o Montijo que ajudará no que for preciso.

A base aérea de Tancos, também servida pela Auto Estrada e comboio, acho que está ao abandono e que tão útil poderia ser. Temos tudo em Portugal e aproveitamos tão pouco. Os senhores autarcas por Alverca e municípios vizinhos, façam favor de desenvolver esta ideia, apresentar a mesma às autoridades nacionais competentes e que decidam pelo melhor.

Cumprimentos

José Fontinha