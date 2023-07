O abate indiscriminado de árvores no concelho de Rio Maior

Fiquei em estado de choque perante o abate de árvores numa estrada entre Azambujeira e S. João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, pois resido nesta zona praticamente desde que nasci (há 50 anos) e nunca pensei assistir a um grau de insensibilidade e desconsideração desta ordem, a pretexto da aplicação de uma lei que nos deverá proteger do flagelo dos incêndios.

Por exemplo, qual o contributo de um carvalho-cerquinho isolado, com 80 cm de diâmetro no pé, a cerca de 3 metros da estrada, para o agravamento de um incêndio? Ou qual o racional de remover um renque completo de árvores (freixos) que ajuda a evitar movimento de massa num talude inclinado junto à estrada, numa zona sem contínuo florestal?

Estes cortes são feitos ao abrigo da legislação de prevenção dos incêndios em vigor, mas muitas suspeitas se levantam quanto ao destino da madeira e às verdadeiras motivações para o corte de umas árvores e não de outras. Mas, a nível nacional, regista-se o abate de milhares e milhares de árvores, em muitos casos, desnecessário.

Estes cortes são um rude e decisivo golpe na beleza paisagística, do sombreamento das estradas e da biodiversidade. Alguém está a avaliar a forma como se aplica esta lei? Será que está bem feita? Será que não se banalizou o corte de árvores de grande porte, algumas centenárias, como se fossem simples ervas que voltam a crescer passado alguns meses, com efeitos muito duvidosos na almejada prevenção de incêndios?

E o que isto acarreta em termos de alteração cultural perante as árvores e a natureza em geral? Não será o Estado a contribuir fortemente para que o cidadão entenda os recursos naturais como coisas descartáveis, com toda a leveza e frivolidade que somos capazes?

Cumprimentos,

João Correia -

Ribeira de S. João, Rio Maior