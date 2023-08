Ambiente e incúria em Valada

Dirijo-me a O MIRANTE para partilhar e ao mesmo tempo denunciar uma situação que se arrasta há meses, com tendência para que se agrave no futuro.

Dirijo-me a O MIRANTE para partilhar e ao mesmo tempo denunciar uma situação que se arrasta há meses, com tendência para que se agrave no futuro. O lixo proveniente de obras e despejos de “cidadãos”, que não merecem o nome, tem vindo a acumular-se ao longo dos meses, juntando-se ao que transborda do contentor em resultado da falta de recolha atempada pela entidade competente e o resultado é o que se vê.

A imagem fica na retina das várias centenas de peregrinos que utilizam este local como caminho para Fátima ou Santiago. Esta situação (entre outras, que não vêm agora a propósito) colide frontalmente com a imagem que os responsáveis pela autarquia e pelo turismo pretendem fazer passar, a de uma Valada paradisíaca, banhada por um Tejo magnífico e em que a preocupação ambiental é fundamental.

João António