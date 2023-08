As Finanças de Vila Franca de Xira

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informou que a partir de 6 de Julho de 2023 ocorreu a fusão dos serviços de finanças de Vila Franca de Xira 1 e Vila Franca de Xira 2 ficando o concelho apenas com um único serviço. Este serviço funciona nas seguintes instalações: Rua dos Lavadouros 7-8, em Alverca do Ribatejo, e na Rua Joaquim Pedro Monteiro 25A – 1º andar em Vila Franca de Xira (extensão)

Na quarta-feira, 2 de Agosto, fui a esta extensão e o que encontrei foi uma grande tristeza e desilusão. Só havia um funcionário e gente a aguardar para ser atendida. Numa cidade com tantos habitantes e onde havia filas de gente muito tempo à espera para ser atendido, agora vamos todos (idosos) para a confusão de Alverca, onde não há estacionamento. Será que a próxima transferência é a da câmara municipal?

Mário João Freire