Obras previstas para a ponte da Chamusca?

Só lhes falta a data. E que comecem as obras. E que estejam previstas no orçamento do Estado. Resumindo, falta tudo, principalmente falta vontade política. Os partidos principais – e os secundários – não fazem nada, assobiam para o lado e - usando alguma contenção verbal - borrifam-se para o assunto. Há quantos anos? Muitos, muitos, desde que me lembro. A outra parte da questão é a conclusão da A13 entre Almeirim e o Entroncamento. As povoações da Chamusca, Alpiarça e Almeirim sufocam e aguentam. O povo é sereno, concluiu sabiamente o almirante. Nada mexe, nada bule. Os camiões para o Ecoparque do Relvão (que nome bonito!) vão passando e deixando o seu odor pestilento e sabe-se lá que mais. A custo, as filas de camiões vão-se cruzando, a passo de caracol, em diversos pontos do percurso. Quase entrando pela sala dos chamusquenses, alpiarcenses e almeirinenses. A circulação alternada na ponte está instalada, mas nada resolve. O povo é sereno. Até quando?

António de Oliveira