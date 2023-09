Linhas de apoio a empresas disfarçadas de linhas de apoio a clientes, assédio e coacção

Quem é que nunca viveu o tormento de ter que ligar para uma qualquer linha de apoio a clientes de uma qualquer empresa? Para além do tempo gasto a saltar de menus para menus e sub-menus ao ritmo das instruções de uma gravação e dos muitos minutos e por vezes horas de espera a ouvir música da treta seleccionada pelo artista que fez a gravação quando finalmente temos uma voz de alguém a atender-nos chocamos com a incapacidade de quem nos atende.

E não vale a pena desesperar porque a pessoa (?) tem à frente um guião que se limita a repetir o que já sabemos, ou se passa e desliga-nos a chamada após perguntar algumas vezes se nos pode ajudar em mais alguma coisa, como se tivesse ajudado fosse no que fosse. Há também o caso das operadoras de telecomunicações que nos transformam em seus funcionários dando-nos instruções para ligar e desligar equipamentos e fazer outras manobras sob pena de não nos resolverem coisa alguma.

Um destes dias recebi uma mensagem do meu banco (penso que será idêntica à de outros bancos porque normalmente fazem todos o mesmo com pequenas diferenças) a informar-me que iria deixar de poder usar a aplicação se não actualizasse os meus dados pessoais, conforme, diziam, é exigido por lei. Claro que a exigência é para eles, mas para me obrigarem a fazer o que querem ameaçaram logo bloquear-me a aplicação.

A meio do preenchimento daquilo, pediram-me para fotografar a frente e verso do Cartão de Cidadão, um abuso, e acabaram por não me completar o processo de actualização de dados pessoais porque queriam saber qual a freguesia onde eu tinha nascido (um dado obrigatório, segundo eles, vá-se lá saber porquê) e a minha freguesia de nascimento não estava na lista de freguesias deles (nasci numa antiga colónia). Claro que tinham lá a indicação para eu ligar em caso de dúvida... para um dos tais números de apoio ao cliente.

Não liguei e não sei se me vão bloquear a aplicação, mas de uma coisa tenho a certeza, não me vão bloquear os pagamentos que faço mensalmente, do empréstimo da casa, dos juros do empréstimo, dos seguros à companhia de seguros que lhes pertence, da comissão de manutenção de conta e de outras taxas e taxinhas (usando a terminologia de um político cujo nome não recordo). Haverá alguma comissão de protecção contra este tipo de assédios e de coacção?

Fernando de Carvalho