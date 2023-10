Polémica com Padre Borga em Marinhais foi a mais vista da semana

A notícia sobre a nova polémica com o Padre José Luís Borga, em Marinhais, foi a mais vista da semana com cerca de 100 mil visualizações no site e nas redes sociais de O MIRANTE. Ainda em destaque a notícia sobre as novidades na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã; a notícia sobre a jovem encontrada morta numa residência de estudantes; a indemnização que trouxe paz de espírito à família de Tofu; as notícias sobre a passagem do comboio de alta velocidade em Alhandra e Vila Franca de Xira; a notícia sobre os moradores do centro histórico de Santarém que se queixam de insegurança e a revolta dos empresários no Forte da Casa com as multas de estacionamento.