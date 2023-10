Não à alimentação dos animais na via pública

É inquestionável a importante função social que os animais de companhia, nomeadamente gatos e cães, desempenham diariamente na vida pessoal das pessoas. Já é questionável e preocupante os problemas de saúde pública que os animais abandonados provocam na comunidade defecando nas vias públicas e em tudo quanto é sítio, causam acidentes rodoviários, com consequências graves, físicas e materialmente e, ainda, danos materiais nos carros estacionados quando vão para cima destes e riscam a pintura ou quando se alojam no espaço interior do motor causando danos físicos ao animal e danos materiais quando o motor é ligado sem que o condutor se aperceba do que vai acontecer.

Já há vários anos que os moradores da Praceta do MFA, em Vila Franca de Xira, lutam contra a atitude de uma moradora que, por não ter carro e não querer alimentar os gatos, nos espaços que a câmara municipal disponibilizou para o efeito, fá-lo junto da janela do rés-do-chão onde reside desrespeitando tudo e todos fazendo até ameaças físicas a alguns dos seus vizinhos por estes protestarem contra os efeitos negativos que provoca no meio ambiente e nos carros estacionados.

Apesar de a vereadora responsável pela Divisão de Alimentação e Veterinária já, em 2022, ter reportado oficialmente a situação às autoridades policiais para “que esta intervenha junto da munícipe no sentido de fazer cessar a prática de alimentar os animais na via pública” a verdade é que, até hoje, nunca houve consequências e, como tal, a prevaricadora continua a fazer o mesmo, a seu bel-prazer, dizendo até que não está para se deslocar ao espaço próprio para aquele efeito.

Mas não é só na Praceta do MFA que esta munícipe conspurca o meio ambiente. Também na Rua 16 de Março, junto ao passeio, no espaço da EPAL, sem autorização desta, faz o mesmo dando à zona uma imagem terceiro-mundista. É precisamente nesta zona que se têm registado imensos acidentes rodoviários provocados pelo atropelamento de gatos.

O descontentamento dos moradores daquela área é cada vez maior ao ponto de os próprios condóminos do prédio onde reside, na assembleia que realizaram no dia 28 de Setembro, terem aprovado um protesto contra esta situação para ser endereçado às entidades competentes.

Elmano Santos - Residente na Praceta do Movimento das Forças Armadas.