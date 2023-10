Quadruplicação da Linha do Norte entre Alhandra e Vila Franca de Xira – uma proposta alternativa

A questão principal em todo este processo é que o projecto da IP pretende fazer circular pela Linha do Norte os comboios de alta velocidade, entre o Carregado e a Gare do Oriente, o que não é viável sem a quadruplicação do troço entre Vila Franca e Alverca, mas existe alternativa que consiste na conclusão da linha de alta velocidade Lisboa-Porto com a construção do troço Carregado-Oriente.

A proposta de alguns de construção de um túnel para o atravessamento de Vila Franca de Xira não resolve nenhum problema. É que para além de custar centenas de milhões de euros, apenas aí poderiam circular os comboios de alta velocidade, enquanto à superfície continuariam a manter-se apenas duas vias e o estrangulamento que existe entre Alverca e Vila Franca, e que constitui a razão pela qual não é possível aumentar a oferta de comboios suburbanos, dado que continuariam a ter que coexistir comboios suburbanos, regionais, longo curso e mercadorias.

De qualquer modo, para melhorar significativamente a mobilidade ferroviária no concelho de Vila Franca de Xira, importa resolver este estrangulamento, para aumentar a capacidade da linha e só assim permitir melhorar o sistema ferroviário no nosso concelho com aumento da oferta de suburbanos e eliminação dos conflitos actualmente existentes entre comboios mais lentos e mais rápidos a circularem nas mesmas vias. Temos de olhar para o futuro, para os benefícios que daqui resultam e não pensar apenas em nós e nos impactos no presente.

A introdução de mais duas linhas neste troço é extremamente complicado e terá impactos significativos. A minha proposta é a seguinte: A IP constrói o troço de AV entre o Carregado e o Oriente, prolonga as quatro vias da Linha do Norte de Alverca até ás proximidades de Alhandra e introduz uma terceira via reversível entre Alhandra e Vila Franca, que não sendo a solução ideal, permite introduzir mais dois ou três comboios suburbanos nas horas de ponta e praticamente eliminar os conflitos com os outros comboios.

Com esta solução o impacto em Alhandra é praticamente inexistente e em Vila Franca, apesar de se manter algum, é muito menor do que o previsto com as quatro vias, e não “destrói” o jardim. O custo estimado do troço da linha de AV entre o Carregado e o Oriente é de cerca de mil milhões de euros, dado que uma parte significativa do traçado é em túnel, mas com a redução de custos da quadriplicação para a triplicação e o que se deixa de gastar com a ligação no Carregado da linha de AV à Linha do Norte, dará para pagar uma boa parte destes mil milhões de euros.

Aires São Pedro

Economista e ferroviário reformado