CDS responde a entrevista de David Pato Ferreira

Na edição de 26 de Outubro de 2023 de O Mirante li a entrevista que o Senhor David Pato Ferreira deu a este jornal. Nessa entrevista, o entrevistado dispara um conjunto de ataques delirantes numa pergunta que lhe foi feita sobre a minha pessoa e sobre o partido onde orgulhosamente sou militante e dirigente.

O Senhor Pato Ferreira diz que o CDS tem de “ganhar juízo”, mas efectivamente quem tem de “ganhar juízo” é este Senhor. O CDS-PP é institucionalista, não interfere na vida interna dos outros partidos, razão pela qual não confundo este Senhor com o PSD Nacional.

As afirmações do Senhor Pato Ferreira são incompreensíveis e revelam simultaneamente muita inexperiência política e uma deriva autoritária, que mina o relacionamento institucional da co-existência político-partidária no espaço não socialista.

O CDS-PP tem actualmente um eurodeputado, faz parte dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira e detém a presidência de várias câmaras municipais no continente, na Madeira e nos Açores e representantes em muitos órgãos do poder local espalhados pelo país.

Escrevo para O Mirante dos Leitores não para alimentar polémicas estéreis, que nada acrescentam à vida das pessoas, mas porque como diz o provérbio “quem não se sente não é filho de boa gente”.

Filomena Rodrigues -

Conselheira Nacional do CDS-PP