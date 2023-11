Seis meses para resolver problema de semáforo no apeadeiro Santana-Cartaxo

Em 6/04, na referida passagem de nível (PN), na Linha do Norte faleceu um casal que foi colhido por um Alfa-Pendular, que atravessava o local numa motorizada. Uns dias depois efectuei reclamação no site da Infraestruturas de Portugal porque do lado da via ascendente existe um semáforo rodoviário que está conjugado com outro no sentido contrário para a passagem do trânsito de forma alternada no estreitamento da via (rodoviária), a jusante da passagem de nível. Mas que não está conjugado com a sinalização da PN, o que faz com que por vezes o semáforo rodoviário esteja verde e a sinalização da PN esteja a funcionar para protecção da passagem dos comboios, informação essa que, para quem usa a estrada, seja contraditória (sei que existem diversas chamadas feitas para o número 800 que está na placa junto à passagem de nível sobre esse problema).

Em resposta, a IP informa que esse semáforo (rodoviário) é da responsabilidade da Câmara do Cartaxo. Faço então a mesma reclamação no site da câmara, que em primeira resposta me diz que a sinalização é da responsabilidade da IP para depois, com maior rigor, me informar que esse semáforo é provisório (enquanto decorrem as obras na ponte D. Amélia) e que é da responsabilidade do departamento de obras da câmara.

Reforço, entretanto, a perigosidade da situação e da necessidade do referido semáforo ter que ser conjugado com a sinalização da PN e que há pouco tempo tinha morrido um casal nesta travessia, quem sabe talvez que a informação contraditória da sinalização tivesse contribuído em parte para essa infelicidade.

Passado cerca de um mês, informa a IP de que iriam ter reuniões com a Câmara do Cartaxo para juntos encontrarem uma solução. O certo é que em seis meses, nada foi feito e as reclamações continuam.

João Paulo Forte